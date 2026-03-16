Retraité des courts depuis l’été dernier, Fabio Fognini s’est récem­ment confié lors d’un passage sur le Challenger de Tenerife, en Espagne.

Et après avoir évoqué la domi­na­tion écra­sante de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner et expliqué qu’il était plus facile d’aller loin en Grand Chelem de nos jours qu’à son épique, l’Italien a tenu à rendre hommage à Novak Djokovic, tombeur de Sinner dans un match épique en demi‐finales du dernier Open d’Australie.

« Ce match pour­rait bien être un atout après avoir perdu tant de duels directs contre Jannik ces dernières années. Personne ne le voyait certai­ne­ment comme favori dans une demi‐finale de Grand Chelem de ce calibre, mais il l’a fait : les cham­pions comme lui sont capables de tout. Une fois de plus, il a prouvé sa valeur. »