Retraité des courts depuis l’été dernier, Fabio Fognini s’est récemment confié lors d’un passage sur le Challenger de Tenerife, en Espagne.
Et après avoir évoqué la domination écrasante de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner et expliqué qu’il était plus facile d’aller loin en Grand Chelem de nos jours qu’à son épique, l’Italien a tenu à rendre hommage à Novak Djokovic, tombeur de Sinner dans un match épique en demi‐finales du dernier Open d’Australie.
« Ce match pourrait bien être un atout après avoir perdu tant de duels directs contre Jannik ces dernières années. Personne ne le voyait certainement comme favori dans une demi‐finale de Grand Chelem de ce calibre, mais il l’a fait : les champions comme lui sont capables de tout. Une fois de plus, il a prouvé sa valeur. »
Publié le lundi 16 mars 2026 à 16:06