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Fabio Fognini : « Il y a un joueur qui peut se rappro­cher des deux phéno­mènes Alcaraz et Sinner. Mais il a telle­ment de talent, que parfois, cela joue en sa défaveur »

Par
Thomas S
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Retraité depuis un peu plus d’un an, Fabio Fognini profite plei­ne­ment de son temps libre avec sa femme, l’an­cienne joueuse Flavia Pennetta. 

Récemment inter­rogé par le quoti­dien italien, la Gazzetta dello Sport, en marge d’un hommage pour Gianni Valenti, rédac­teur en chef adjoint du quoti­dien italien et commen­ta­teur à la télé­vi­sion, l’an­cien 9e mondial a dévoilé sa vision du tennis actuel et le joueur qui pour­rait venir titiller Carlos Alcaraz et Jannik Sinner. 

« Mon avis sur les joueurs de tennis d’au­jourd’hui ? Il y a deux phéno­mènes, Sinner et Alcaraz, puis les autres, loin derrière. Chez Jannik, j’ad­mire son dévoue­ment ; chez Carlitos, son talent. Le joueur qui se rapproche le plus d’eux est Musetti, qui a un énorme poten­tiel de progres­sion. Son problème ? Il a telle­ment de talent, que parfois, ce talent joue en sa défa­veur. C’est Zverev qui a le meilleur service. Le coup droit ? Alcaraz et Sinner, mais Berrettini aussi est redou­table quand il est en forme. Les plus belles volées sont celles d’Alcaraz et de Dimitrov. »

Publié le vendredi 2 octobre 2026 à 11:09

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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