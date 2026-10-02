Retraité depuis un peu plus d’un an, Fabio Fognini profite plei­ne­ment de son temps libre avec sa femme, l’an­cienne joueuse Flavia Pennetta.

Récemment inter­rogé par le quoti­dien italien, la Gazzetta dello Sport, en marge d’un hommage pour Gianni Valenti, rédac­teur en chef adjoint du quoti­dien italien et commen­ta­teur à la télé­vi­sion, l’an­cien 9e mondial a dévoilé sa vision du tennis actuel et le joueur qui pour­rait venir titiller Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.

« Mon avis sur les joueurs de tennis d’au­jourd’hui ? Il y a deux phéno­mènes, Sinner et Alcaraz, puis les autres, loin derrière. Chez Jannik, j’ad­mire son dévoue­ment ; chez Carlitos, son talent. Le joueur qui se rapproche le plus d’eux est Musetti, qui a un énorme poten­tiel de progres­sion. Son problème ? Il a telle­ment de talent, que parfois, ce talent joue en sa défa­veur. C’est Zverev qui a le meilleur service. Le coup droit ? Alcaraz et Sinner, mais Berrettini aussi est redou­table quand il est en forme. Les plus belles volées sont celles d’Alcaraz et de Dimitrov. »