Retraité depuis un peu plus d’un an, Fabio Fognini profite pleinement de son temps libre avec sa femme, l’ancienne joueuse Flavia Pennetta.
Récemment interrogé par le quotidien italien, la Gazzetta dello Sport, en marge d’un hommage pour Gianni Valenti, rédacteur en chef adjoint du quotidien italien et commentateur à la télévision, l’ancien 9e mondial a dévoilé sa vision du tennis actuel et le joueur qui pourrait venir titiller Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.
« Mon avis sur les joueurs de tennis d’aujourd’hui ? Il y a deux phénomènes, Sinner et Alcaraz, puis les autres, loin derrière. Chez Jannik, j’admire son dévouement ; chez Carlitos, son talent. Le joueur qui se rapproche le plus d’eux est Musetti, qui a un énorme potentiel de progression. Son problème ? Il a tellement de talent, que parfois, ce talent joue en sa défaveur. C’est Zverev qui a le meilleur service. Le coup droit ? Alcaraz et Sinner, mais Berrettini aussi est redoutable quand il est en forme. Les plus belles volées sont celles d’Alcaraz et de Dimitrov. »
Publié le vendredi 2 octobre 2026 à 11:09