AccueilATPFabio Fognini : "Jannik Sinner et Carlos Alcaraz sont deux joueurs prédestinés...
ATP

Fabio Fognini : « Jannik Sinner et Carlos Alcaraz sont deux joueurs prédes­tinés mais complè­te­ment différents »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

163

Retraité des courts depuis sa défaite en cinq sets contre Carlos Alcaraz au premier tour de Wimbledon le 30 juin 2025, Fabio Fognini a parti­cipé à une exhi­bi­tion en marge du Challenger 2 de Tenerife en Espagne.

L’Italien en a profité pour répondre à quelques ques­tions d’ac­tua­lités, dont les réponses sont relayées par Ubitennis. Il a notam­ment évoqué la domi­na­tion de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, vain­queurs à eux deux des neufs derniers tour­nois du Grand Chelem. 

« Lui et Jannik sont deux joueurs prédes­tinés, complè­te­ment diffé­rents l’un de l’autre. Ils commencent à écrire des pages impor­tantes de notre sport et ont de nombreuses années devant eux », a souligné l’an­cien 9e joueur mondial. 

Publié le mercredi 18 février 2026 à 10:42

Article précédent
Badosa s’agace après son abandon contre Svitolina : « Changez de chaîne la prochaine fois »
Article suivant
Tous les programmes et résul­tats en direct !

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.