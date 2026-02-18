Retraité des courts depuis sa défaite en cinq sets contre Carlos Alcaraz au premier tour de Wimbledon le 30 juin 2025, Fabio Fognini a parti­cipé à une exhi­bi­tion en marge du Challenger 2 de Tenerife en Espagne.

L’Italien en a profité pour répondre à quelques ques­tions d’ac­tua­lités, dont les réponses sont relayées par Ubitennis. Il a notam­ment évoqué la domi­na­tion de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, vain­queurs à eux deux des neufs derniers tour­nois du Grand Chelem.

« Lui et Jannik sont deux joueurs prédes­tinés, complè­te­ment diffé­rents l’un de l’autre. Ils commencent à écrire des pages impor­tantes de notre sport et ont de nombreuses années devant eux », a souligné l’an­cien 9e joueur mondial.