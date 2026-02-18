Retraité des courts depuis sa défaite en cinq sets contre Carlos Alcaraz au premier tour de Wimbledon le 30 juin 2025, Fabio Fognini a participé à une exhibition en marge du Challenger 2 de Tenerife en Espagne.
L’Italien en a profité pour répondre à quelques questions d’actualités, dont les réponses sont relayées par Ubitennis. Il a notamment évoqué la domination de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, vainqueurs à eux deux des neufs derniers tournois du Grand Chelem.
« Lui et Jannik sont deux joueurs prédestinés, complètement différents l’un de l’autre. Ils commencent à écrire des pages importantes de notre sport et ont de nombreuses années devant eux », a souligné l’ancien 9e joueur mondial.
Publié le mercredi 18 février 2026 à 10:42