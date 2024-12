Si Fabio Fognini n’a pas toujours fait l’una­ni­mité auprès des fans et des obser­va­teurs à cause d’un compor­te­ment parfois limite sur le court, force est de constater que le joueur italien est en train de briser cette image de joueur capri­cieux et antipathique.

Alors que beau­coup le voyaient prendre sa retraite suite à sa sortie du Top 100 en avril 2023, l’an­cien 9e joueur mondial s’est accroché en parcou­rant le circuit secon­daire pour fina­le­ment revenir parmi les 100 meilleurs joueurs du monde et terminer la saison à une hono­rable 91e place mondiale, le tout à 37 ans.

Récemment inter­rogé par nos confrères espa­gnols de Relevo, le mari de Flavia Pennetta a notam­ment évoqué le fait d’avoir évolué à la même période que le fameux Big 4.

« D’une part, j’ai rencontré trois joueurs de tennis histo­riques (Federer, Nadal et Djokovic). Trois icônes de ce sport. Oui, Murray était le quatrième, mais le Big 3 c’était l’Ave Maria. Pour moi, ce qu’ils ont fait n’est pas repro­duc­tible. J’insiste sur la chance d’avoir joué à la même époque, mais aussi sur la malchance de les avoir affrontés ? Avec eux sur le terrain, il était presque impos­sible d’ob­tenir un bon résultat dans un Grand Chelem. »