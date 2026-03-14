De passage il y a quelques semaines sur le Challenger de Tenerife, en Espagne, Fabio Fognini, retraité depuis l’été dernier, a été interrogé sur l’actuelle domination écrasante de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, vainqueurs des neuf derniers tournois du Grand Chelem.
Et s’il n’est pas vraiment surpris par le nouveau statut des deux champions, il aimerait bien voir émerger un joueur capable de les inquiéter.
« J’ai eu la malchance de jouer contre eux : j’ai perdu une fois contre Jannik et deux ou trois fois contre Carlos. On voyait déjà qu’ils étaient destinés à en arriver là. Ce sont deux bosseurs nés, deux joueurs complètement différents des autres, qui ont en plus de nombreuses années de carrière devant eux. Je suis très curieux de voir si un troisième joueur parviendra à leur mettre des bâtons dans les roues. »
Publié le samedi 14 mars 2026 à 17:27