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Fabio Fognini sur Carlos Alcaraz et Jannik Sinner : « J’ai eu la malchance de jouer contre eux. On voyait déjà qu’ils étaient destinés à en arriver là. Je suis très curieux de voir si un troi­sième joueur parviendra à leur mettre des bâtons dans les roues »

Par
Thomas S
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De passage il y a quelques semaines sur le Challenger de Tenerife, en Espagne, Fabio Fognini, retraité depuis l’été dernier, a été inter­rogé sur l’ac­tuelle domi­na­tion écra­sante de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, vain­queurs des neuf derniers tour­nois du Grand Chelem.

Et s’il n’est pas vrai­ment surpris par le nouveau statut des deux cham­pions, il aime­rait bien voir émerger un joueur capable de les inquiéter. 

« J’ai eu la malchance de jouer contre eux : j’ai perdu une fois contre Jannik et deux ou trois fois contre Carlos. On voyait déjà qu’ils étaient destinés à en arriver là. Ce sont deux bosseurs nés, deux joueurs complè­te­ment diffé­rents des autres, qui ont en plus de nombreuses années de carrière devant eux. Je suis très curieux de voir si un troi­sième joueur parviendra à leur mettre des bâtons dans les roues. »

Publié le samedi 14 mars 2026 à 17:27

A propos de l’auteur

Thomas S

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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