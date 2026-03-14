De passage il y a quelques semaines sur le Challenger de Tenerife, en Espagne, Fabio Fognini, retraité depuis l’été dernier, a été inter­rogé sur l’ac­tuelle domi­na­tion écra­sante de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, vain­queurs des neuf derniers tour­nois du Grand Chelem.

Et s’il n’est pas vrai­ment surpris par le nouveau statut des deux cham­pions, il aime­rait bien voir émerger un joueur capable de les inquiéter.

« J’ai eu la malchance de jouer contre eux : j’ai perdu une fois contre Jannik et deux ou trois fois contre Carlos. On voyait déjà qu’ils étaient destinés à en arriver là. Ce sont deux bosseurs nés, deux joueurs complè­te­ment diffé­rents des autres, qui ont en plus de nombreuses années de carrière devant eux. Je suis très curieux de voir si un troi­sième joueur parviendra à leur mettre des bâtons dans les roues. »