Après une tournée américaine cauchemardesque, notamment marquée par des problèmes physiques sur le court, Novak Djokovic continue d’inquiéter à Pékin malgré une qualification en quarts de finale.
L’ancien numéro 9 mondial Fabio Fognini ne voit pas le Serbe continuer à jouer très longtemps, même si ce dernier a parfois évoqué son envie de prolonger le plaisir jusqu’aux Jeux Olympiques de Los Angeles 2028 (il aurait alors 41 ans).
« Nole est arrivé à un tournant important ; le connaissant, il ne veut pas lâcher prise, il cherche quelque chose qui lui permette de rester dans la course, c’est un véritable bête de compétition, mais je pense que nous sommes sur le point de lui dire au revoir, lui aussi », a déclaré l’Italien, lui retraité depuis Wimbledon 2025.
Fabio Fognini sul possibile ritiro di Novak Djoković dal tennis giocato : « Penso che siamo molti vicini a salutare anche lui ». Siete d’accordo ? 🇷🇸👋🎾#ilfestivadellosport #gazzetta #fognini #djokovic #tennis pic.twitter.com/CdCRAfYYZQ— La Gazzetta dello Sport (@Gazzetta_it) October 2, 2026
En attendant, Novak Djokovic va retrouver Alexander Zverev pour une place dans le dernier carré dans la capitale chinoise.
Publié le samedi 3 octobre 2026 à 14:58