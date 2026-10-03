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Fabio Fognini sur Novak Djokovic : « Je pense que nous sommes sur le point de lui dire au revoir »

Par
Baptiste Mulatier
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Après une tournée améri­caine cauche­mar­desque, notam­ment marquée par des problèmes physiques sur le court, Novak Djokovic continue d’in­quiéter à Pékin malgré une quali­fi­ca­tion en quarts de finale. 

L’ancien numéro 9 mondial Fabio Fognini ne voit pas le Serbe conti­nuer à jouer très long­temps, même si ce dernier a parfois évoqué son envie de prolonger le plaisir jusqu’aux Jeux Olympiques de Los Angeles 2028 (il aurait alors 41 ans). 

« Nole est arrivé à un tour­nant impor­tant ; le connais­sant, il ne veut pas lâcher prise, il cherche quelque chose qui lui permette de rester dans la course, c’est un véri­table bête de compé­ti­tion, mais je pense que nous sommes sur le point de lui dire au revoir, lui aussi », a déclaré l’Italien, lui retraité depuis Wimbledon 2025. 

En atten­dant, Novak Djokovic va retrouver Alexander Zverev pour une place dans le dernier carré dans la capi­tale chinoise. 

Publié le samedi 3 octobre 2026 à 14:58

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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