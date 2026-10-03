Après une tournée améri­caine cauche­mar­desque, notam­ment marquée par des problèmes physiques sur le court, Novak Djokovic continue d’in­quiéter à Pékin malgré une quali­fi­ca­tion en quarts de finale.

L’ancien numéro 9 mondial Fabio Fognini ne voit pas le Serbe conti­nuer à jouer très long­temps, même si ce dernier a parfois évoqué son envie de prolonger le plaisir jusqu’aux Jeux Olympiques de Los Angeles 2028 (il aurait alors 41 ans).

« Nole est arrivé à un tour­nant impor­tant ; le connais­sant, il ne veut pas lâcher prise, il cherche quelque chose qui lui permette de rester dans la course, c’est un véri­table bête de compé­ti­tion, mais je pense que nous sommes sur le point de lui dire au revoir, lui aussi », a déclaré l’Italien, lui retraité depuis Wimbledon 2025.

Fabio Fognini sul possi­bile ritiro di Novak Djoković dal tennis giocato : « Penso che siamo molti vicini a salu­tare anche lui ». Siete d’ac­cordo ? 🇷🇸👋🎾#ilfes­ti­va­del­lo­sport #gazzetta #fognini #djokovic #tennis pic.twitter.com/CdCRAfYYZQ — La Gazzetta dello Sport (@Gazzetta_it) October 2, 2026

En atten­dant, Novak Djokovic va retrouver Alexander Zverev pour une place dans le dernier carré dans la capi­tale chinoise.