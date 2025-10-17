Accueil6 Kings SlamFabrice Santoro après la défaite de Djokovic contre Sinner : "La règle...
Fabrice Santoro après la défaite de Djokovic contre Sinner : « La règle est simple désor­mais sur le circuit, qu’il s’agisse d’un Grand Chelem, d’un Masters 1000 ou d’un tournoi exhi­bi­tion, que ça se joue sur dur, sur terre, sur gazon ou en indoor… »

Aux commen­taires de l’exhibition saou­dienne « 6 Kings Slam » diffusée sur Netflix, Fabrice Santoro a dressé un constat impla­cable après la nouvelle victoire de Jannik Sinner sur Novak Djokovic en demi‐finales.

« Dès les premiers points, on a senti que ce serait compliqué pour Novak Djokovic, malgré son énorme saison à 38 ans. Il a une nouvelle fois été dominé par Sinner. La règle est simple désor­mais sur le circuit, qu’il s’agisse d’un Grand Chelem, d’un Masters 1000 ou d’un tournoi exhi­bi­tion, que ça se joue sur dur, sur terre, sur gazon ou en indoor, lorsque Carlos Alcaraz et Jannik Sinner sont dans un même tableau, on les retrouve en finale. »

