Aux commentaires de l’exhibition saoudienne « 6 Kings Slam » diffusée sur Netflix, Fabrice Santoro a dressé un constat implacable après la nouvelle victoire de Jannik Sinner sur Novak Djokovic en demi‐finales.
« Dès les premiers points, on a senti que ce serait compliqué pour Novak Djokovic, malgré son énorme saison à 38 ans. Il a une nouvelle fois été dominé par Sinner. La règle est simple désormais sur le circuit, qu’il s’agisse d’un Grand Chelem, d’un Masters 1000 ou d’un tournoi exhibition, que ça se joue sur dur, sur terre, sur gazon ou en indoor, lorsque Carlos Alcaraz et Jannik Sinner sont dans un même tableau, on les retrouve en finale. »
Publié le vendredi 17 octobre 2025 à 09:42