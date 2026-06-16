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Fabrice Santoro : « Beaucoup pensent que Fonseca sera capable de rejoindre Alcaraz et Sinner, mais ce n’est pas gagné »

Par
Thomas S
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Invité à s’ex­primer sur sa carrière et l’ac­tua­lité de la petite balle jaune chez nos confrères d’Univers Tennis, Fabrice Santoro avait comme d’ha­bi­tude beau­coup de choses à dire. 

Et après s’être prononcé sur le fameux débat du GOAT, ou plus grand joueur de tous les temps, l’an­cien 17e mondial a fait part d’un certain pessi­misme concer­nant la faculté de Joao Fonseca à riva­liser avec les deux monstres du circuit que sont Carlos Alcaraz et Jannik Sinner. 

« Beaucoup pensent que Fonseca, avec son talent et sa puis­sance, sera capable de rejoindre Alcaraz et Sinner et d’être le troi­sième larron, je pense que ce n’est pas gagné. Alors oui, il frappe très, très fort, mais il faut une grande mobi­lité, qui est un point qu’il doit améliorer. Fonseca est un jeune joueur encore en plein progrès avec un bassin très haut, ce qui n’est pas forcé­ment une qualité pour un joueur de tennis. C’est égale­ment un joueur assez massif. On va voir comment il va réussir à se déplacer, à améliorer cet aspect de son jeu parce qu’il faudra frapper fort mais bouger très vite pour contrer Alcaraz et Sinner. Sinner est égale­ment un joueur avec un bassin assez haut, mais il est extrê­me­ment léger. »

Publié le mardi 16 juin 2026 à 17:10

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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