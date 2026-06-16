Invité à s’exprimer sur sa carrière et l’actualité de la petite balle jaune chez nos confrères d’Univers Tennis, Fabrice Santoro avait comme d’habitude beaucoup de choses à dire.
Et après s’être prononcé sur le fameux débat du GOAT, ou plus grand joueur de tous les temps, l’ancien 17e mondial a fait part d’un certain pessimisme concernant la faculté de Joao Fonseca à rivaliser avec les deux monstres du circuit que sont Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.
« Beaucoup pensent que Fonseca, avec son talent et sa puissance, sera capable de rejoindre Alcaraz et Sinner et d’être le troisième larron, je pense que ce n’est pas gagné. Alors oui, il frappe très, très fort, mais il faut une grande mobilité, qui est un point qu’il doit améliorer. Fonseca est un jeune joueur encore en plein progrès avec un bassin très haut, ce qui n’est pas forcément une qualité pour un joueur de tennis. C’est également un joueur assez massif. On va voir comment il va réussir à se déplacer, à améliorer cet aspect de son jeu parce qu’il faudra frapper fort mais bouger très vite pour contrer Alcaraz et Sinner. Sinner est également un joueur avec un bassin assez haut, mais il est extrêmement léger. »
Publié le mardi 16 juin 2026 à 17:10