Invité à s’ex­primer sur sa carrière et l’ac­tua­lité de la petite balle jaune chez nos confrères d’Univers Tennis, Fabrice Santoro avait comme d’ha­bi­tude beau­coup de choses à dire.

Et après s’être prononcé sur le fameux débat du GOAT, ou plus grand joueur de tous les temps, l’an­cien 17e mondial a fait part d’un certain pessi­misme concer­nant la faculté de Joao Fonseca à riva­liser avec les deux monstres du circuit que sont Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.

« Beaucoup pensent que Fonseca, avec son talent et sa puis­sance, sera capable de rejoindre Alcaraz et Sinner et d’être le troi­sième larron, je pense que ce n’est pas gagné. Alors oui, il frappe très, très fort, mais il faut une grande mobi­lité, qui est un point qu’il doit améliorer. Fonseca est un jeune joueur encore en plein progrès avec un bassin très haut, ce qui n’est pas forcé­ment une qualité pour un joueur de tennis. C’est égale­ment un joueur assez massif. On va voir comment il va réussir à se déplacer, à améliorer cet aspect de son jeu parce qu’il faudra frapper fort mais bouger très vite pour contrer Alcaraz et Sinner. Sinner est égale­ment un joueur avec un bassin assez haut, mais il est extrê­me­ment léger. »