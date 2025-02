Lors du dernier épisode du podcast « Air Open » de L’Equipe, consacré à la quête de Grand Chelem d’Alexander Zverev, Fabrice Santoro a évoqué la carrière impres­sion­nante de Stanislas Wawrinka, vain­queur de trois titres en Grand Chelem durant l’ère de Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic.

« Les titres parlent d’eux‐mêmes : Stan a été meilleur que Tsonga, Monfils, Gasquet et Simon. Mais si vous demandez si je voyais les choses comme ça en début de carrière, je vous réponds non. Je ne pensais vrai­ment. Maintenant, quand on gagne trois Grands Chelems, on est dans une sphère à part. Stan a été meilleur. Est‐ce qu’il est plus talen­tueux que Jo ou Gaël ? Non. Est‐ce que c’est un plus grand joueur ? Oui. Il n’y a pas de discussion. »