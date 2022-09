Interviewé longue­ment par le quoti­dien L’Équipe suite à la retraite annoncée de Roger Federer, joueur qu’il a bien connu pour l’avoir affronté à 11 reprises (9−2 pour le Suisse), Fabrice Santoro a surtout voulu insister sur sa classe, son relâ­che­ment et son élégance. Des attri­buts avant tout liés à un énorme travail physique.

« Il a cette faculté de laisser penser aux gens que le tennis est facile. Tous les coups les plus diffi­ciles il les réalise avec la plus grande faci­lité. Et toujours avec une disso­cia­tion haut et bas du corps et un visage relâché. Il n’y a pas une photo moche de Roger Federer. Tous les joueurs du monde, à un moment donné, il y a une photo de lui grima­çant, en déséqui­libre, il tombe, alors que Roger est toujours parfai­te­ment équi­libré, le visage détendu… Il a fait un tel travail physique pour permettre à son immense talent de s’ex­primer qu’il avait la possi­bi­lité de jouer un maximum de coups dans de bonnes posi­tions, jamais en déséqui­libre. En termes d’élé­gance, il ne sera jamais égalé. »