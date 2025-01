Invité par nos confrères de L’Équipe à réagir au troi­sième sacre en Grand Chelem de Jannik Sinner suite à sa victoire à l’Open d’Australie, Fabrice Santoro a expliqué ce qui l’im­pres­sion­nait le plus dans le jeu de l’Italien. Et forcé­ment, le nom de Novak Djokovic est ressorti.

« L’intensité qu’il met dans chaque frappe. Il y a deux manières de limiter tes erreurs quand tu es un peu moins bien : ralentir et arrondir ou prendre de la marge par rapport aux lignes. Lui a une méthode un peu nouvelle : quand il commence à rater, il prend encore plus de marge par rapport aux lignes, mais le bras circule toujours aussi vite. En gros, jamais il ne ralentit. Sa sécu­rité il la trouve sur les zones, mais dans le ralen­tis­se­ment. Il tient sa ligne comme Djokovic, défend comme lui mais tout ce qu’il fait est plus violent que Novak. Sa balle est fouettée en permanence. »