Souvenez‐vous du débat (ou plutôt du clash) entre Jo‐Wilfried Tsonga et Patrick Mouratoglou.

« Désolé Jo, mais je ne pense pas que tu aurais battu régu­liè­re­ment Draper, Rune, De Minaur, Fritz, Shelton ou Auger‐Aliassime. Dire qu’Alcaraz et Sinner dominent autant car leurs adver­saires sont plus faibles que ceux de Federer, Nadal et Djokovic leur enlève le crédit qu’ils méritent », avait affirmé Mouratoglou, en réac­tion à une sortie de Tsonga qui compa­rait le niveau des adver­saires de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner avec ceux de Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic à l’époque du Big 3.

Lors d’une inter­view accordée à Univers Tennis, Fabrice Santoro est plutôt allé dans le sens de Tsonga, malgré l’évo­lu­tion des méthodes de prépa­ra­tion et d’entraînement.

« Le plus gros chan­ge­ment est physique aujourd’hui. Je trouve que les méthodes d’en­traî­ne­ment physique sont bien plus perfor­mantes que par le passé et j’in­tègre la récu­pé­ra­tion, tout ce qui est kiné, les moyens aujourd’hui mis à dispo­si­tion des joueurs, notam­ment sur les tour­nois, sont bien meilleurs que par le passé. Donc, à partir du moment où l’on récu­père mieux, c’est qu’on peut s’en­traîner plus. En début de jeu, en fait, quand j’ai commencé, moi, à la fin des années 80 et début des années 90, le staff d’un joueur, c’était son entraî­neur de tennis. Quelques privi­lé­giés avaient un kiné, mais c’était rare. Aujourd’hui, les meilleurs ont plusieurs conseillers. Il y a le tennis, il y a le physique, il y a le kiné, il y a le diété­ti­cien… Chaque joueur repré­sente sa propre PME. Le tennis m’im­pres­sionne énor­mé­ment. Même si j’ai quand même l’im­pres­sion qu’au­jourd’hui, il y a des joueurs membres du top 10 qui n’au­raient pas été aussi bien classés il y a quelques années, avec des joueurs comme Berdych, Ferrer, Davydenko, Tsonga, entre autres »