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Fabrice Santoro : « S’ils avaient joué à la même époque que Berdych, Ferrer, Davydenko ou Tsonga, je pense que certains membres du top 10 actuel n’au­raient pas été aussi bien classés »

Par
Baptiste Mulatier
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Souvenez‐vous du débat (ou plutôt du clash) entre Jo‐Wilfried Tsonga et Patrick Mouratoglou. 

« Désolé Jo, mais je ne pense pas que tu aurais battu régu­liè­re­ment Draper, Rune, De Minaur, Fritz, Shelton ou Auger‐Aliassime. Dire qu’Alcaraz et Sinner dominent autant car leurs adver­saires sont plus faibles que ceux de Federer, Nadal et Djokovic leur enlève le crédit qu’ils méritent »avait affirmé Mouratoglou, en réac­tion à une sortie de Tsonga qui compa­rait le niveau des adver­saires de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner avec ceux de Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic à l’époque du Big 3.

Lors d’une inter­view accordée à Univers Tennis, Fabrice Santoro est plutôt allé dans le sens de Tsonga, malgré l’évo­lu­tion des méthodes de prépa­ra­tion et d’entraînement.

« Le plus gros chan­ge­ment est physique aujourd’hui. Je trouve que les méthodes d’en­traî­ne­ment physique sont bien plus perfor­mantes que par le passé et j’in­tègre la récu­pé­ra­tion, tout ce qui est kiné, les moyens aujourd’hui mis à dispo­si­tion des joueurs, notam­ment sur les tour­nois, sont bien meilleurs que par le passé. Donc, à partir du moment où l’on récu­père mieux, c’est qu’on peut s’en­traîner plus. En début de jeu, en fait, quand j’ai commencé, moi, à la fin des années 80 et début des années 90, le staff d’un joueur, c’était son entraî­neur de tennis. Quelques privi­lé­giés avaient un kiné, mais c’était rare. Aujourd’hui, les meilleurs ont plusieurs conseillers. Il y a le tennis, il y a le physique, il y a le kiné, il y a le diété­ti­cien… Chaque joueur repré­sente sa propre PME. Le tennis m’im­pres­sionne énor­mé­ment. Même si j’ai quand même l’im­pres­sion qu’au­jourd’hui, il y a des joueurs membres du top 10 qui n’au­raient pas été aussi bien classés il y a quelques années, avec des joueurs comme Berdych, Ferrer, Davydenko, Tsonga, entre autres »

Publié le mercredi 17 juin 2026 à 17:24

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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