Fabrice Santoro sur Alexander Zverev : « Quand on commence à jouer au tennis à l’âge de 5 ans, et que progressivement, on se projette vers une carrière de tennisman professionnel, on rêve de quoi ? »
La saison historique d’Alexander Zverev s’est achevée ce jeudi, à la suite de l’élimination de l’Allemagne face à la Grande‐Bretagne en quarts de finale de la Coupe Davis. Le numéro 1 mondial avait pourtant parfaitement rempli sa mission en remportant son match de simple face à Arthur Fery (32e mondial).
Alors que certains observateurs continuent de remettre en question la légitimité de l’Allemand, qui reste sur une série de défaites face à Carlos Alcaraz et Jannik Sinner depuis deux ans, Fabrice Santoro a tenu à saluer son immense accomplissement au micro de beIN SPORTS.
« Je tiens encore à féliciter Alexander Zverev. Quand on commence à jouer au tennis à l’âge de 5,6 ans, et que progressivement, on se projette vers une carrière de tennisman professionnel, on rêve de quoi ? On rêve de gagner des tournois du Grand Chelem, on rêve de devenir numéro 1 mondial un jour. Il a accédé à cette place donc respect et félicitations à lui pour son immense saison. On lui souhaite de très belles vacances. »
Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est naturellement tourné vers le journalisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa formation, il a collaboré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très particulière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expérience fondatrice, point de départ d’une belle aventure qui se poursuit désormais depuis six ans.