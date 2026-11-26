La saison histo­rique d’Alexander Zverev s’est achevée ce jeudi, à la suite de l’élimination de l’Allemagne face à la Grande‐Bretagne en quarts de finale de la Coupe Davis. Le numéro 1 mondial avait pour­tant parfai­te­ment rempli sa mission en rempor­tant son match de simple face à Arthur Fery (32e mondial).

Alors que certains obser­va­teurs conti­nuent de remettre en ques­tion la légi­ti­mité de l’Allemand, qui reste sur une série de défaites face à Carlos Alcaraz et Jannik Sinner depuis deux ans, Fabrice Santoro a tenu à saluer son immense accom­plis­se­ment au micro de beIN SPORTS.

« Je tiens encore à féli­citer Alexander Zverev. Quand on commence à jouer au tennis à l’âge de 5,6 ans, et que progres­si­ve­ment, on se projette vers une carrière de tennisman profes­sionnel, on rêve de quoi ? On rêve de gagner des tour­nois du Grand Chelem, on rêve de devenir numéro 1 mondial un jour. Il a accédé à cette place donc respect et féli­ci­ta­tions à lui pour son immense saison. On lui souhaite de très belles vacances. »