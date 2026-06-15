S’il a clai­re­ment exprimé sa préfé­rence pour Roger Federer lors­qu’il a été invité à choisir l’un des membres du fameux Big 3, Fabrice Santoro n’a égale­ment pas hésité au moment de dési­gner le meilleur joueur de tous les temps, ou GOAT.

Pour l’an­cien 17e joueur mondial, il n’y a même pas photo.

« Le problème du début du GOAT, c’est qu’il y a de l’af­fect. Mais si on met l’af­fect de côté, il n’y a pas de sujets. C’est Novak qui est au dessus. Il a le plus grand palmarès, c’est lui qui a été le plus long­temps numéro 1 mondial, c’est lui qui a remporté le plus de Grands Chelems. Il est positif dans ses face‐à‐face avec Murray, Federer et Nadal. Il n’y a vrai­ment pas photo », a déclaré Santoro dans la dernière émis­sion, « Dans les Yeux », de nos confères d’Univers Tennis.