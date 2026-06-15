S’il a clairement exprimé sa préférence pour Roger Federer lorsqu’il a été invité à choisir l’un des membres du fameux Big 3, Fabrice Santoro n’a également pas hésité au moment de désigner le meilleur joueur de tous les temps, ou GOAT.
Pour l’ancien 17e joueur mondial, il n’y a même pas photo.
« Le problème du début du GOAT, c’est qu’il y a de l’affect. Mais si on met l’affect de côté, il n’y a pas de sujets. C’est Novak qui est au dessus. Il a le plus grand palmarès, c’est lui qui a été le plus longtemps numéro 1 mondial, c’est lui qui a remporté le plus de Grands Chelems. Il est positif dans ses face‐à‐face avec Murray, Federer et Nadal. Il n’y a vraiment pas photo », a déclaré Santoro dans la dernière émission, « Dans les Yeux », de nos confères d’Univers Tennis.
Publié le lundi 15 juin 2026 à 16:40