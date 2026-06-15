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Fabrice Santoro sur le fameux débat du GOAT : « Si on met l’af­fect de côté, il n’y a pas de sujet. C’est lui qui est au dessus »

Par
Thomas S
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S’il a clai­re­ment exprimé sa préfé­rence pour Roger Federer lors­qu’il a été invité à choisir l’un des membres du fameux Big 3, Fabrice Santoro n’a égale­ment pas hésité au moment de dési­gner le meilleur joueur de tous les temps, ou GOAT. 

Pour l’an­cien 17e joueur mondial, il n’y a même pas photo. 

« Le problème du début du GOAT, c’est qu’il y a de l’af­fect. Mais si on met l’af­fect de côté, il n’y a pas de sujets. C’est Novak qui est au dessus. Il a le plus grand palmarès, c’est lui qui a été le plus long­temps numéro 1 mondial, c’est lui qui a remporté le plus de Grands Chelems. Il est positif dans ses face‐à‐face avec Murray, Federer et Nadal. Il n’y a vrai­ment pas photo », a déclaré Santoro dans la dernière émis­sion, « Dans les Yeux », de nos confères d’Univers Tennis.

Publié le lundi 15 juin 2026 à 16:40

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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