De passage dans le dernier épisode « Air Open » de L’Equipe, l’ex‐17e mondial, Fabrice Santoro, a pointé du doigt la prin­ci­pale faiblesse d’Alexander Zverev.

« Il a énor­mé­ment de qualité, c’est un très grand cham­pion, mais il n’a pas une très bonne main. Il n’est pas à l’aise et malheu­reu­se­ment, quand on prend des passings d’Alcaraz ou Sinner, il faut avoir une bonne volée sinon on se fait transpercer. »