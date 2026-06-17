Lors d’un podcast inté­res­sant produit par Univers Tennis, Fabrice Santoro s’est lâché comme jamais au sujet de Roger Federer, une vraie décla­ra­tion d’amour qui ne colle pas vrai­ment avec d’autres témoi­gnages en « off » au sujet du Suisse.

Fabrice Santoro 🇫🇷 dévoile son joueur LE PLUS IMPRESSIONNANT malgré tous les grands cham­pions qu’il a affrontés : Roger Federer. 🤩🇨🇭



🗣️ « J’ai eu la chance… ou la malchance, d’affronter 11 fois Roger Federer. Il a une place à part. On ne trou­vera plus de joueur comme lui. » pic.twitter.com/2cK7cw2cxd — Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) June 16, 2026

« J’ai eu la chance ou la malchance d’af­fronter 11 fois Roger Federer (NDLR : Santoro est mené 9 à 2 face au Suisse). Roger a une place à part. En terme d’élé­gance sur le terrain on ne verra plus jamais ça. C’est un gars extrê­me­ment intel­li­gent, brillant dans sa recon­ver­sion. C’est quel­qu’un de très humble. Si sur le court, il était toujours sa bulle, il pouvait déconner dix minutes avant un match. Et ce n’est pas un hasard si les plus grands de ce monde soient très proches de Federer car il a quelque chose en plus »

Si le discours de Fabrice est audible sur la partie joueur, certains auraient des argu­ments à lui faire valoir si on évoque Roger en dehors du court.