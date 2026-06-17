Lors d’un podcast intéressant produit par Univers Tennis, Fabrice Santoro s’est lâché comme jamais au sujet de Roger Federer, une vraie déclaration d’amour qui ne colle pas vraiment avec d’autres témoignages en « off » au sujet du Suisse.
Fabrice Santoro 🇫🇷 dévoile son joueur LE PLUS IMPRESSIONNANT malgré tous les grands champions qu’il a affrontés : Roger Federer. 🤩🇨🇭— Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) June 16, 2026
🗣️ « J’ai eu la chance… ou la malchance, d’affronter 11 fois Roger Federer. Il a une place à part. On ne trouvera plus de joueur comme lui. » pic.twitter.com/2cK7cw2cxd
« J’ai eu la chance ou la malchance d’affronter 11 fois Roger Federer (NDLR : Santoro est mené 9 à 2 face au Suisse). Roger a une place à part. En terme d’élégance sur le terrain on ne verra plus jamais ça. C’est un gars extrêmement intelligent, brillant dans sa reconversion. C’est quelqu’un de très humble. Si sur le court, il était toujours sa bulle, il pouvait déconner dix minutes avant un match. Et ce n’est pas un hasard si les plus grands de ce monde soient très proches de Federer car il a quelque chose en plus »
Si le discours de Fabrice est audible sur la partie joueur, certains auraient des arguments à lui faire valoir si on évoque Roger en dehors du court.
Publié le mercredi 17 juin 2026 à 08:45