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Fabrice Santoro, toujours aussi « amou­reux » de Federer : « C’est quel­qu’un de très humble. Ce n’est pas un hasard si les plus grands de ce monde sont très proches de Roger »

Par
Laurent Trupiano
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Lors d’un podcast inté­res­sant produit par Univers Tennis, Fabrice Santoro s’est lâché comme jamais au sujet de Roger Federer, une vraie décla­ra­tion d’amour qui ne colle pas vrai­ment avec d’autres témoi­gnages en « off » au sujet du Suisse.

« J’ai eu la chance ou la malchance d’af­fronter 11 fois Roger Federer (NDLR : Santoro est mené 9 à 2 face au Suisse). Roger a une place à part. En terme d’élé­gance sur le terrain on ne verra plus jamais ça. C’est un gars extrê­me­ment intel­li­gent, brillant dans sa recon­ver­sion. C’est quel­qu’un de très humble. Si sur le court, il était toujours sa bulle, il pouvait déconner dix minutes avant un match. Et ce n’est pas un hasard si les plus grands de ce monde soient très proches de Federer car il a quelque chose en plus »

Si le discours de Fabrice est audible sur la partie joueur, certains auraient des argu­ments à lui faire valoir si on évoque Roger en dehors du court. 

Publié le mercredi 17 juin 2026 à 08:45

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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