Invité de la dernière émission de son nos confrères d’Univers Tennis, « Dans les Yeux », Fabrice Santoro s’est confié pendant une heure sur sa carrière et ses souvenirs.
Notamment invité à choisir un joueur de légende qu’il a affronté durant sa longue et belle carrière, « Fabulous Fab » n’a pas hésité très longtemps.
« J’ai eu la chance ou la malchance d’affronter 11 fois Roger Federer. Roger il a une place à part parce qu’en termes d’élégance sur un terrain, il est inégalable, et on ne trouvera plus de joueur aussi élégant que lui sur un terrain, capable de performer comme lui en col blanc, sans jamais transpirer ou presque. Il y a le fait de parler la même mangue qui nous a rapprochés. C’est un gars qui est extrêmement intelligent, brillant dans sa reconversion, très humble et extrêmement drôle en dehors du terrain. Même s’il y a ce côté sérieux et dans sa bulle, si tu le croisais 10 minutes avant un match ou une heure après dans un vestiaire, tu verrais que c’est le premier à déconner. »
Publié le dimanche 14 juin 2026 à 16:18