Invité de la dernière émis­sion de son nos confrères d’Univers Tennis, « Dans les Yeux », Fabrice Santoro s’est confié pendant une heure sur sa carrière et ses souvenirs.

Notamment invité à choisir un joueur de légende qu’il a affronté durant sa longue et belle carrière, « Fabulous Fab » n’a pas hésité très longtemps.

« J’ai eu la chance ou la malchance d’af­fronter 11 fois Roger Federer. Roger il a une place à part parce qu’en termes d’élé­gance sur un terrain, il est inéga­lable, et on ne trou­vera plus de joueur aussi élégant que lui sur un terrain, capable de performer comme lui en col blanc, sans jamais trans­pirer ou presque. Il y a le fait de parler la même mangue qui nous a rappro­chés. C’est un gars qui est extrê­me­ment intel­li­gent, brillant dans sa recon­ver­sion, très humble et extrê­me­ment drôle en dehors du terrain. Même s’il y a ce côté sérieux et dans sa bulle, si tu le croi­sais 10 minutes avant un match ou une heure après dans un vestiaire, tu verrais que c’est le premier à déconner. »