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Fabrice Santoro tranche entre Federer, Nadal, Djokovic et les autres : « Il a une place à part »

Par
Thomas S
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Invité de la dernière émis­sion de son nos confrères d’Univers Tennis, « Dans les Yeux », Fabrice Santoro s’est confié pendant une heure sur sa carrière et ses souvenirs.

Notamment invité à choisir un joueur de légende qu’il a affronté durant sa longue et belle carrière, « Fabulous Fab » n’a pas hésité très longtemps.

« J’ai eu la chance ou la malchance d’af­fronter 11 fois Roger Federer. Roger il a une place à part parce qu’en termes d’élé­gance sur un terrain, il est inéga­lable, et on ne trou­vera plus de joueur aussi élégant que lui sur un terrain, capable de performer comme lui en col blanc, sans jamais trans­pirer ou presque. Il y a le fait de parler la même mangue qui nous a rappro­chés. C’est un gars qui est extrê­me­ment intel­li­gent, brillant dans sa recon­ver­sion, très humble et extrê­me­ment drôle en dehors du terrain. Même s’il y a ce côté sérieux et dans sa bulle, si tu le croi­sais 10 minutes avant un match ou une heure après dans un vestiaire, tu verrais que c’est le premier à déconner. »

Publié le dimanche 14 juin 2026 à 16:18

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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