Invité spécial de la dernière émis­sion de nos confrères d’Univers Tennis, Fabrice Santoro avait des choses à dire.

Après s’être exprimé sur le fameux débat du GOAT, sur Joao Fonseca ou encore sur la géné­ra­tion actuelle comparée à celle de l’époque du Big 3, l’an­cien 17e mondial a eu une sortie éton­nante concer­nant le format des matchs, notam­ment ches les hommes.

Selon lui, il faudrait tout simple­ment raccourcir les sets, ce qui modi­fie­rait en profon­deur l’his­toire de ce sport.

😲 « RACCOURCIR LES SETS NE SERAIT PAS UNE MAUVAISE IDÉE »



Fabrice Santoro 🇫🇷 sur la durée des matchs :



🗣️ « Notre société va plus vite qu’avant. Pas sûr que la nouvelle géné­ra­tion ait envie de passer 5h sur un match. Le format du tennis me semble moins adapté à notre époque. » pic.twitter.com/VhLrxR7H3o — Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) June 20, 2026

« On est quand même dans une société de consom­ma­tion où les choses vont très vite, plus vite que par le passé. Aujourd’hui, je ne suis pas sûr que la géné­ra­tion 15−25−30 ans ait envie de passer 3, 4 ou 5 heures sur un match à Roland‐Garros. Quelles que soient les déci­sions, il y aura toujours le contre‐exemple de la finale de 5h29 entre Alcaraz et Sinner. Mais, moi, quand je vais au cinéma ou que je vais voir un concert, même si c’est un très grand film ou le concert de ma star préférée, je n’ai pas envie que cela dure 5 heures. Je pense que beau­coup de gens sont comme ça. Et le format de tennis me semble un peu moins adapté à notre époque. Lorsque l’on parle d’un grand match et des grands moments d’un match c’est toujours à 4–3, balle de break, 5–4, 40A. Peut‐être que raccourcir un peu les sets ne serait pas une mauvaise idée. »