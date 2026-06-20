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Fabrice Santoro veut changer le tennis et cela ne va pas plaire à tout le monde : « Quand je vais au cinéma ou que je vais voir un concert, même si c’est un très grand film ou le concert de ma star préférée, je n’ai pas envie que cela dure 5 heures »

Par
Thomas S
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Invité spécial de la dernière émis­sion de nos confrères d’Univers Tennis, Fabrice Santoro avait des choses à dire.

Après s’être exprimé sur le fameux débat du GOAT, sur Joao Fonseca ou encore sur la géné­ra­tion actuelle comparée à celle de l’époque du Big 3, l’an­cien 17e mondial a eu une sortie éton­nante concer­nant le format des matchs, notam­ment ches les hommes.

Selon lui, il faudrait tout simple­ment raccourcir les sets, ce qui modi­fie­rait en profon­deur l’his­toire de ce sport. 

« On est quand même dans une société de consom­ma­tion où les choses vont très vite, plus vite que par le passé. Aujourd’hui, je ne suis pas sûr que la géné­ra­tion 15−25−30 ans ait envie de passer 3, 4 ou 5 heures sur un match à Roland‐Garros. Quelles que soient les déci­sions, il y aura toujours le contre‐exemple de la finale de 5h29 entre Alcaraz et Sinner. Mais, moi, quand je vais au cinéma ou que je vais voir un concert, même si c’est un très grand film ou le concert de ma star préférée, je n’ai pas envie que cela dure 5 heures. Je pense que beau­coup de gens sont comme ça. Et le format de tennis me semble un peu moins adapté à notre époque. Lorsque l’on parle d’un grand match et des grands moments d’un match c’est toujours à 4–3, balle de break, 5–4, 40A. Peut‐être que raccourcir un peu les sets ne serait pas une mauvaise idée. »

Publié le samedi 20 juin 2026 à 18:21

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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