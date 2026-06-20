Invité spécial de la dernière émission de nos confrères d’Univers Tennis, Fabrice Santoro avait des choses à dire.
Après s’être exprimé sur le fameux débat du GOAT, sur Joao Fonseca ou encore sur la génération actuelle comparée à celle de l’époque du Big 3, l’ancien 17e mondial a eu une sortie étonnante concernant le format des matchs, notamment ches les hommes.
Selon lui, il faudrait tout simplement raccourcir les sets, ce qui modifierait en profondeur l’histoire de ce sport.
😲 « RACCOURCIR LES SETS NE SERAIT PAS UNE MAUVAISE IDÉE »— Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) June 20, 2026
Fabrice Santoro 🇫🇷 sur la durée des matchs :
🗣️ « Notre société va plus vite qu’avant. Pas sûr que la nouvelle génération ait envie de passer 5h sur un match. Le format du tennis me semble moins adapté à notre époque. » pic.twitter.com/VhLrxR7H3o
« On est quand même dans une société de consommation où les choses vont très vite, plus vite que par le passé. Aujourd’hui, je ne suis pas sûr que la génération 15−25−30 ans ait envie de passer 3, 4 ou 5 heures sur un match à Roland‐Garros. Quelles que soient les décisions, il y aura toujours le contre‐exemple de la finale de 5h29 entre Alcaraz et Sinner. Mais, moi, quand je vais au cinéma ou que je vais voir un concert, même si c’est un très grand film ou le concert de ma star préférée, je n’ai pas envie que cela dure 5 heures. Je pense que beaucoup de gens sont comme ça. Et le format de tennis me semble un peu moins adapté à notre époque. Lorsque l’on parle d’un grand match et des grands moments d’un match c’est toujours à 4–3, balle de break, 5–4, 40A. Peut‐être que raccourcir un peu les sets ne serait pas une mauvaise idée. »
Publié le samedi 20 juin 2026 à 18:21