De passage dans le dernier épisode du podcast « Air Open » de L’Equipe, l’ex‐17e mondial Fabrice Santoro a expliqué le dilemme face auquel se trouve Alexander Zverev, toujours à la recherche d’un premier titre en Grand Chelem.

« Aujourd’hui, bien évidem­ment qu’on le trouve encore trop défensif, mais il gagne telle­ment de matchs, avec son enver­gure, sans rater, en étant prudent, que fina­le­ment, il a un problème que j’ai parfois un petit peu évoquer concer­nant Gaël Monfils. On me deman­dait pour­quoi Gaël ne monte pas plus au filet, pour­quoi il ne joue pas plus vers l’avant. Parce que quand on est déjà si fort sans jouer vers l’avant, on a du mal à sortir de sa zone de confort. Et je pense que Zverev a ce problème aujourd’hui de se dire : ‘je peux être plus agressif, je peux monter plus souvent au filet, mais je ne serai jamais un grand volleyeur’. Parce qu’il a énor­mé­ment de qualités, c’est un très grand cham­pion, mais il n’a pas une très bonne main. »