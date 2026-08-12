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Fabrizio Zeppieri, qui a accueilli Roger Federer dans son club pendant ses vacances : « Quand ma secré­taire et moi sommes arrivés, nous l’avons trouvé devant le portail »

Par
Antoine Touchard
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Fabrizio Zeppieri a certai­ne­ment vécu le rêve de n’importe quel diri­geant de club de tennis.

Il y a quelque temps, l’Italien a reçu un coup de télé­phone pour le moins inat­tendu : on lui deman­dait s’il était possible de venir jouer dans son club. Et la personne en ques­tion n’était autre que Roger Federer, vrai­sem­bla­ble­ment en vacances sur son Yacht dans la région.

Interrogé par nos confrères italiens de SuperTennis TV, Fabrizio Zeppieri a raconté les coulisses de la venue tota­le­ment inat­tendue du Suisse dans son club, situé près de Naples, au bord de la mer.

« J’ai reçu un coup de fil au cours duquel on m’a dit : “Il y a un ancien numéro un mondial, Roger Federer, qui aime­rait venir jouer.” Honnêtement, j’ai d’abord cru à une blague.Quand ma secré­taire et moi sommes arrivés, nous l’avons trouvé devant le portail. Il a été très gentil et a salué tout le monde. Il est ensuite entré sur le court et a joué pendant environ une heure et quart. Après sa séance, il s’est montré très dispo­nible et a pris des photos avec tout le monde.Évidemment, il ne jouait pas son meilleur tennis, mais la qualité de sa frappe de balle reste remar­quable » a déclaré Fabrizio Zeppieri.

Publié le mercredi 12 août 2026 à 09:11

A propos de l’auteur

Antoine Touchard

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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