Fabrizio Zeppieri a certai­ne­ment vécu le rêve de n’importe quel diri­geant de club de tennis.

Il y a quelque temps, l’Italien a reçu un coup de télé­phone pour le moins inat­tendu : on lui deman­dait s’il était possible de venir jouer dans son club. Et la personne en ques­tion n’était autre que Roger Federer, vrai­sem­bla­ble­ment en vacances sur son Yacht dans la région.

Interrogé par nos confrères italiens de SuperTennis TV, Fabrizio Zeppieri a raconté les coulisses de la venue tota­le­ment inat­tendue du Suisse dans son club, situé près de Naples, au bord de la mer.

𝐼𝑛 𝑐ℎ𝑒 𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜 𝑠𝑡𝑎 𝑎𝑟𝑟𝑖𝑣𝑎𝑛𝑑𝑜 𝐹𝑒𝑑𝑒𝑟𝑒𝑟 ? 😅



Abbiamo inter­vi­stato Fabrizio Zeppieri, facen­doci raccon­tare i retros­cena del passaggio di Roger Federer sui campi del suo circolo, scelti per fare qualche scambio durante la sua vacanza in yacht a Ponza 🎙️… — SuperTennis TV (@SuperTennisTv) August 11, 2026

« J’ai reçu un coup de fil au cours duquel on m’a dit : “Il y a un ancien numéro un mondial, Roger Federer, qui aime­rait venir jouer.” Honnêtement, j’ai d’abord cru à une blague.Quand ma secré­taire et moi sommes arrivés, nous l’avons trouvé devant le portail. Il a été très gentil et a salué tout le monde. Il est ensuite entré sur le court et a joué pendant environ une heure et quart. Après sa séance, il s’est montré très dispo­nible et a pris des photos avec tout le monde.Évidemment, il ne jouait pas son meilleur tennis, mais la qualité de sa frappe de balle reste remar­quable » a déclaré Fabrizio Zeppieri.