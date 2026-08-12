Fabrizio Zeppieri a certainement vécu le rêve de n’importe quel dirigeant de club de tennis.
Il y a quelque temps, l’Italien a reçu un coup de téléphone pour le moins inattendu : on lui demandait s’il était possible de venir jouer dans son club. Et la personne en question n’était autre que Roger Federer, vraisemblablement en vacances sur son Yacht dans la région.
Interrogé par nos confrères italiens de SuperTennis TV, Fabrizio Zeppieri a raconté les coulisses de la venue totalement inattendue du Suisse dans son club, situé près de Naples, au bord de la mer.
« J’ai reçu un coup de fil au cours duquel on m’a dit : “Il y a un ancien numéro un mondial, Roger Federer, qui aimerait venir jouer.” Honnêtement, j’ai d’abord cru à une blague.Quand ma secrétaire et moi sommes arrivés, nous l’avons trouvé devant le portail. Il a été très gentil et a salué tout le monde. Il est ensuite entré sur le court et a joué pendant environ une heure et quart. Après sa séance, il s’est montré très disponible et a pris des photos avec tout le monde.Évidemment, il ne jouait pas son meilleur tennis, mais la qualité de sa frappe de balle reste remarquable » a déclaré Fabrizio Zeppieri.
Publié le mercredi 12 août 2026 à 09:11