Dans les « Grandes Gueules du Sport » sur RMC, Sarah Pitkowski a donné son avis sur la « bataille des sexes », remportée par Nick Kyrgios contre Aryna Sabalenka le 28 décembre dernier à Dubaï (6−3, 6–3). Et l’ex‐29e joueuse mondiale a tota­le­ment dézingué le fina­liste de Wimbledon 2022.

« Dans ce diver­tis­se­ment qui a été créé, l’at­ti­tude et le compor­te­ment de Nick Kyrgios ont été abso­lu­ment détes­tables, ce type est détes­table. Il est d’une suffi­sance, c’est pire que tout. Il fait plus de mal au tennis masculin, parce que Sabalenka essaie de jouer sérieu­se­ment face à un pauvre type en face qui essaie de faire exister sa carrière alors qu’il n’est que dans la provo­ca­tion. Mais si tu n’as pas envie de jouer au tennis, de prendre l’avion, si ça te gonfle, tu restes en Australie et tu arrêtes ! Il était d’une telle désin­vol­ture que c’est même un manque de respect envers ceux qui mettent de l’argent dans ce type de shows. Je ne comprends même pas qu’on ait pu le choisir. »