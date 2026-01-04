Dans les « Grandes Gueules du Sport » sur RMC, Sarah Pitkowski a donné son avis sur la « bataille des sexes », remportée par Nick Kyrgios contre Aryna Sabalenka le 28 décembre dernier à Dubaï (6−3, 6–3). Et l’ex‐29e joueuse mondiale a totalement dézingué le finaliste de Wimbledon 2022.
« Dans ce divertissement qui a été créé, l’attitude et le comportement de Nick Kyrgios ont été absolument détestables, ce type est détestable. Il est d’une suffisance, c’est pire que tout. Il fait plus de mal au tennis masculin, parce que Sabalenka essaie de jouer sérieusement face à un pauvre type en face qui essaie de faire exister sa carrière alors qu’il n’est que dans la provocation. Mais si tu n’as pas envie de jouer au tennis, de prendre l’avion, si ça te gonfle, tu restes en Australie et tu arrêtes ! Il était d’une telle désinvolture que c’est même un manque de respect envers ceux qui mettent de l’argent dans ce type de shows. Je ne comprends même pas qu’on ait pu le choisir. »
Publié le dimanche 4 janvier 2026 à 13:51