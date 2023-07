Depuis l’arrivée de Carlos Alcaraz dans la lumière, sa popu­la­rité ne cesse d’augmenter. L’Espagnol est suivi par un grand nombre de fans et le bruit qui entoure Carlos Alcaraz est toujours assour­dis­sant, où qu’il aille. Et ce, jusque dans les vestiaires et salons des joueurs. Et l’Espagnol traite tout le monde comme son ami :

« J’essaie d’être amical, chaleu­reux, de m’en­tendre avec tout le monde. Il est plus impor­tant d’être une bonne personne qu’autre chose. À la fin de ma carrière, j’ai­me­rais que les gens se souviennent de moi, plus que comme un joueur de tennis, comme quel­qu’un avec de bonnes valeurs »

L’objectif est réussi, puisque de nombreux joueurs font l’éloge de l’éducation du prodige espa­gnol. C’est le cas notam­ment de Facundo Bagnis dans des propos accordés à l’ATP.

« En tant que joueur de tennis, cela ne fait aucun doute qu’on se souviendra de lui. Mais je pense que c’est une personne encore meilleure. Il est telle­ment bon et bien élevé… En fin de compte, c’est ce qui compte. »

Un joueur aussi talen­tueux qu’agréable.