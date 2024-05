Le train de vie d’un joueur de tennis se doit d’être irré­pro­chable tout au long de la saison en raison de l’énorme exigence qu’im­pose le circuit.

Mais pour l’Argentin Facundo Diaz Acosta, prendre du bon temps et faire la fête fait aussi partie de la vie d’un athlète de haut niveau. Dans un entre­tien accordé à Clay, le 47e joueur mondial rappelle l’im­por­tance du lâcher‐prise occasionnel.

« Je pense que de temps en temps, faire la fête c’est bon pour l’âme. Pour vous vider un peu la tête, pour faire quelque chose de diffé­rent, si vous avez du temps libre. Évidemment, si vous jouez la semaine suivante et que vous vous cassez la tête, ce n’est peut‐être pas la meilleure chose à faire. Mais bon, si tu trouves le temps et que tu as un week‐end pour faire quelque chose, une journée tran­quille, je pense que ça va. »