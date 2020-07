Ils sont maintenant peu nombreux, les top players à n’avoir participé à aucune compétition. Nadal, Medvedev, Wawrinka, voilà le trio qui pour l’instant se refuse à jouer au moins une exhibition comme c’est devenu la « mode » en ce moment.

Si Medvedev a expliqué vouloir jouer à Washington pour la reprise, le flou entoure la position du Suisse, mais aussi celle du numéro 2 mondial. Cela confirme les propos récents de Toni Nadal au média Razon : « Le temps passé dans l’isolement a été assez long et compliqué. Nous ne savons toujours pas quand cette situation prendra réellement fin, je veux dire par là quand nous reprendrons enfin une vie normale. Lentement, nous nous dirigeons vers la normalité. Nous avons commencé à nous entraîner et c’est une bonne nouvelle. Au moins nous avons le sentiment que nous pouvons travailler et cela nous aide beaucoup. Rafa fait tout progressivement, jour après jour, mais il a l’air bien. Le problème est vraiment de savoir de ce qu’il se passera après cette période. Quoi qu’il en soit, cela ne va avantager personne d’avoir eu une si longue période sans compétitions »