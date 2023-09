Roger Federer est un homme de parole, la preuve.

Invité par Rafael Nadal à Manacor en octobre 2016 pour l’inau­gu­ra­tion de la Rafa Nadal Academy, le Suisse, alors impres­sionné par les instal­la­tions, avait à l’époque fait une promesse à son rival et ami en affir­mant vouloir emmener un jour ses enfants pour un stage.

Sept ans plus tard, Roger a donc tenu parole puisque ses jumeaux, Leo et Lenny, âgés de 9 ans, ont passé quelques jours cet été à l’aca­démie de l’homme aux 14 Roland‐Garros. « Les filles étaient à la [John] McEnroe Academy à East Hampton, et les garçons étaient à Majorque au camp [Rafael Nadal] pendant quelques jours », a notam­ment déclaré Federer dans une récente inter­view accordée au Walt Street Journal.