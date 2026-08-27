Roger Federer et Novak Djokovic se sont souvent affrontés pour les plus grands titres, notamment en Grand Chelem, aux côtés bien sûr de Rafael Nadal. À eux trois, ils ont formé le mythique « Big 3 », symbole de ce qui restera sans aucun doute comme l’une des plus belles ères de l’histoire du tennis.
De passage à New York à l’occasion des célébrations organisées durant la Fan Week de l’US Open, le maestro suisse a accordé une interview à la référence américaine ESPN. Il s’est notamment confié sur l’impressionnante longévité de son ancien rival, Novak Djokovic.
Federer a reconnu être particulièrement surpris par la capacité du Serbe à rester au plus haut niveau malgré les années, et n’a pu que saluer ses performances :
« C’est incroyable ce qu’il est encore capable de faire. J’aurais pensé qu’on verrait un gros déclin d’ici maintenant, mais il a atteint quatre demi‐finales de Grand Chelem l’année dernière, ainsi qu’une finale et des demi‐finales cette année. Il est incroyable. Tout ce que je peux faire, c’est le féliciter » a déclaré Roger Federer.
Publié le jeudi 27 août 2026 à 08:10