Roger Federer et Novak Djokovic se sont souvent affrontés pour les plus grands titres, notam­ment en Grand Chelem, aux côtés bien sûr de Rafael Nadal. À eux trois, ils ont formé le mythique « Big 3 », symbole de ce qui restera sans aucun doute comme l’une des plus belles ères de l’histoire du tennis.

De passage à New York à l’occasion des célé­bra­tions orga­ni­sées durant la Fan Week de l’US Open, le maestro suisse a accordé une inter­view à la réfé­rence améri­caine ESPN. Il s’est notam­ment confié sur l’impressionnante longé­vité de son ancien rival, Novak Djokovic.

Federer a reconnu être parti­cu­liè­re­ment surpris par la capa­cité du Serbe à rester au plus haut niveau malgré les années, et n’a pu que saluer ses performances :

Roger Federer on Novak Djokovic :



“It’s amazing what he’s still able to do. I would’ve thought we’d see a big decline by now, but he made 4 Grand Slam semi­fi­nals last year and a final and semis this year.



He’s amazing. All I can do is congra­tu­late him.”pic.twitter.com/OzvmQySpDG — Danny (@DjokovicFan_) August 26, 2026

« C’est incroyable ce qu’il est encore capable de faire. J’aurais pensé qu’on verrait un gros déclin d’ici main­te­nant, mais il a atteint quatre demi‐finales de Grand Chelem l’année dernière, ainsi qu’une finale et des demi‐finales cette année. Il est incroyable. Tout ce que je peux faire, c’est le féli­citer » a déclaré Roger Federer.