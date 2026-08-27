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Federer a du mal y croire à propos de Djokovic : « J’aurais pensé qu’on verrait un gros déclin d’ici main­te­nant, mais… »

Par
Antoine Touchard
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Roger Federer et Novak Djokovic se sont souvent affrontés pour les plus grands titres, notam­ment en Grand Chelem, aux côtés bien sûr de Rafael Nadal. À eux trois, ils ont formé le mythique « Big 3 », symbole de ce qui restera sans aucun doute comme l’une des plus belles ères de l’histoire du tennis.

De passage à New York à l’occasion des célé­bra­tions orga­ni­sées durant la Fan Week de l’US Open, le maestro suisse a accordé une inter­view à la réfé­rence améri­caine ESPN. Il s’est notam­ment confié sur l’impressionnante longé­vité de son ancien rival, Novak Djokovic.

Federer a reconnu être parti­cu­liè­re­ment surpris par la capa­cité du Serbe à rester au plus haut niveau malgré les années, et n’a pu que saluer ses performances :

« C’est incroyable ce qu’il est encore capable de faire. J’aurais pensé qu’on verrait un gros déclin d’ici main­te­nant, mais il a atteint quatre demi‐finales de Grand Chelem l’année dernière, ainsi qu’une finale et des demi‐finales cette année. Il est incroyable. Tout ce que je peux faire, c’est le féli­citer » a déclaré Roger Federer. 

Publié le jeudi 27 août 2026 à 08:10

A propos de l’auteur

Antoine Touchard

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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