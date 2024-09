Roger Federer est le premier supporter de la Team Europe, et en parti­cu­lier d’Alexander Zverev, qu’il connait bien pour avoir géré pendant une période sa carrière avec sa société Team 8, qui s’oc­cupe par exemple en ce moment de la star améri­caine Coco Gauff.

S’exprimant au sujet du jeu de l’Allemand, Roger lui a donné un conseil très précis pour qu’il puisse enfin atteindre certains objectifs.

« Je vois quelqu’un qui joue beau­coup trop défen­si­ve­ment quand c’est le plus impor­tant. Il doit se rappeler qu’il ne doit pas être trop passif et je pense qu’alors, honnê­te­ment, quelque chose de vrai­ment génial peut lui arriver. Par exemple face à Fritz à l’US Open, il a été trop passif. Je crois que quelque chose de grand peut lui arriver. Mais il doit y croire et il doit y travailler. Il doit sentir à chaque phase du corps que c’est le bon chemin. C’est mon point de vue. Cela ne veut pas dire que c’est vrai. Lui seul sait ce qui se passe dans sa tête lorsqu’il recule un peu sur le terrain. »