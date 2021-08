Au cours d’une confé­rence virtuelle orga­nisée par Uniqlo, Roger Federer a pu discuter de l’évo­lu­tion de son sport avec deux légendes du tennis‐fauteuil : Shingo Kunieda et Gordon Reid. Le Suisse a déjà dû s’adapter au cours de sa carrière à de nouveaux styles de joueurs. Et il a égale­ment sa petite idée sur la suite, qu’il vivra en tant qu’observateur.

« J’ai toujours été ouvert à l’idée de changer mon jeu et j’ai décidé de changer plusieurs choses. Je n’ai pas eu beau­coup de problèmes tech­niques, ce qui m’a beau­coup aidé menta­le­ment. Et à l’avenir, le jeu va devenir encore plus puis­sant. Il y aura des joueurs de plus en plus grands, qui frappent très fort. Si vous regardez, on a eu Djokovic et Murray, ensuite Del Potro et Raonic. Ils ne sont pas juste grands. La moyenne est montée. Les joueurs sont de plus en plus grand et ils bougent excep­tion­nel­le­ment bien. Avant, les grands joueurs faisaient service‐volée mais main­te­nant ils savent tout faire », a analysé l’homme aux 20 titres du Grand Chelem.