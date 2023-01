Comme prévu, Uniqlo sort en cette fin mois de janvier une nouvelle casquette « RF » commé­mo­ra­tive, en l’hon­neur du joueur Suisse, retraité depuis septembre 2022 après des adieux réussis.

« La casquette RF a été une partie très spéciale de ma carrière de tennis et m’a permis d’avoir une connexion avec mes incroyables fans. Je suis recon­nais­sant pour tout cet amour et ce soutien et j’es­père que les gens appré­cie­ront cette édition commé­mo­ra­tive », s’est réjoui la légende aux 20 titres du Grand Chelem.

Le modèle avec le logo doré sur fond noir est dispo­nible dans certains maga­sins et sur le site offi­ciel de la marque.