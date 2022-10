Juste avant le début de la Laver Cup à Londres (23 au 25 septembre), où Roger Federer a fait ses adieux au tennis, les membres du Big 4 avaient répondu à quelques ques­tions du maga­zine Hello, notam­ment celle‐ci : « comme Rafael est sur le point de devenir papa pour la première fois, avez‐vous des conseils à lui donner ? ».

Voici la belle réponse de son rival et ami suisse : « Profite du moment. Alors que tu savoures toujours tes victoires en Grand Chelem et tes réali­sa­tions profes­sion­nelles, tu vas vivre bientôt de nouvelles émotions et célé­bra­tions à un niveau plus élevé que tu ne l’aurais jamais imaginé grâce à ta famille », a joli­ment déclaré Roger.

Nul doute qu’il a envoyé un message à Rafa samedi après‐midi pour la nais­sance de son premier enfant.