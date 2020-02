Battu en demi-finale de l’Open d’Australie par Novak Djokovic, Roger Federer est arrivé en Namibie avant de se rendre au Cap en Afrique du Sud pour y disputer une exhibition avec Rafael Nadal en faveur de sa fondation ce vendredi 7 février.

Le Suisse a été accueilli tel un chef d’état puisqu’il a été reçu par le président namibien Hage Geingob. Le numéro 3 mondial était accompagné d’un représentant de sa fondation (qui oeuvre pour permettre aux enfants d’Afrique de recevoir une instruction) ainsi que de l’ambassadeur suisse. Une démonstration de l’influence, immense, du Bâlois dès qu’il se déplace partout dans le monde. Sa fondation est déjà présente en Namibie depuis plus de trois ans « pour renforcer la qualité de l’éducation de la petite enfance dans les communautés vulnérables ».

