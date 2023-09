S’il voyage toujours beau­coup depuis qu’il a mis un terme à sa carrière de joueur profes­sionnel il y a un an, Roger Federer a néan­moins adopté une routine lors­qu’il reste chez lui.

« Après avoir déposé mes enfants à l’école, je vais direc­te­ment au gymnase. J’ai eu pas mal de problèmes de genou, donc je récu­père de manière constante. Je n’ai pas pu faire beau­coup de cardio – je fais surtout de la muscu­la­tion, des abdo­mi­naux et des quadri­ceps. J’ai un kiné­si­thé­ra­peute avec lequel je travaille depuis sept ans et nous nous voyons quatre fois par semaine. Il me fait des soins, des massages, des étire­ments et quelques exer­cices », a expliqué le Suisse lors d’une inter­view accordée au Wall Street Journal, dans laquelle il a aussi parlé de l’amour de ses quatre enfants pour le tennis.