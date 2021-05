Dans un portrait réalisé par GQ, on « apprend » que Roger Federer n’a pas toujours été élégant et charis­ma­tique. Pour lui aussi, l’adolescence a été l’âge des coupes ratées et des styles décalés, même s’il en garde un excellent souvenir.

« Vous savez, j’étais un adoles­cent clas­sique qui avait beau­coup de boutons et qui voulait toutes sortes de couleurs de cheveux diffé­rentes. Après les cheveux blonds, ma nouvelle couleur devait être les cheveux roux. Et puis après ça, j’ai laissé pousser, j’ai coupé, et puis j’ai eu les cheveux longs. J’avais aussi Shaquille O’Neal sur une immense affiche. J’avais Pamela Anderson parce que nous regar­dions toujours Baywatch et 21 Jump Street (rires). Je ne sais pas, c’était l’époque où nous nous prome­nions avec le Walkman et un Discman. Les années 90 ont été bonnes pour moi. »