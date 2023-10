Actuellement en Asie où il a été aperçu ce jeudi à Shanghaï, Roger Federer s’est récem­ment exprimé dans une inter­view assez dense accordée au maga­zine alle­mand GQ, en parte­na­riat avec l’un des ses prin­ci­paux spon­sors, Mercedes‐Benz.

Et forcé­ment, il a été ques­tion de classe et d’élégance.

« Au cours de ma carrière de joueur de tennis, on m’a souvent posé des ques­tions sur mon élégance et sur la légè­reté avec laquelle je flot­tais sur le court (rires). En matière d’élé­gance, je conviens donc appa­rem­ment très bien à Mercedes. Et ce que beau­coup ne savent pas : Mercedes a quasi­ment inventé la publi­cité sur le net, ce qui signifie que j’as­socie depuis toute ma carrière un bon match de tennis à Mercedes (rires). »