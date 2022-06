Lundi nostal­gique pour Roger Federer.

Le Suisse perd 18 places et se retrouve 68e mondial. Il quitte pour la première fois depuis juin 2000 (!) le top 50.

Cette donnée, mise en corré­la­tion avec le boule­ver­se­ment dans le top 2 en l’ab­sence de Roger mais aussi de Rafael Nadal et de Novak Djokovic, marque la fin d’une époque.

Et pour­tant, les trois légendes sont toujours bel et bien présentes et même ultra‐dominatrices en ce qui concerne deux d’entre elles, en atten­dant l’ul­time retour du maestro Federer.