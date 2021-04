Roger Federer a décidé de mettre ses fans à contri­bu­tion. En effet, deux ventes aux enchères seront orga­ni­sées par la pres­ti­gieuse maison Christie’s. Elles auront lieu du 23 juin au 14 juillet 2021. Les fonds récoltés seront reversés inté­gra­le­ment à la fonda­tion « Roger Federer ». Le Suisse a donc sélec­tionné des pièces excep­tion­nelles qui ont marqué sa carrière.

« Chaque pièce de ces ventes aux enchères repré­sente un moment de ma carrière de tennis et me permet de partager une partie de mes archives person­nelles avec mes fans du monde entier. Plus impor­tant encore, les béné­fices soutien­dront la Fondation Roger Federer pour nous aider à conti­nuer à fournir des ressources éduca­tives aux enfants en Afrique et en Suisse. »

20 lots sont proposés à la vente : des polos, des chaus­sures ou encore des raquettes mythiques.

Christie’s estime d’ailleurs que la valeur totale des lots se situera entre 3 000 et 70 000 livres, soit entre environ 3 400 et 80 500 euros.