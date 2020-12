Ces derniers jours, l’ATP a publié un article sur la rivalité entre Roger Federer et Novak Djokovic. Les deux joueurs se sont affrontés par moins de 50 fois ! Le Serbe mène 27-23 aux confrontations.

L’ATP propose même l’avis de l’homme aux 20 Grands Chelems :

« Novak peut évidemment très bien jouer sur toutes les surfaces. Pour le battre, il faut être à son meilleur niveau. Il se déplace très bien et j’ai une excellente coordination, donc nous nous associons bien. Je pense qu’en fait les rivalités sont très importantes dans le sport, je pense que cela rend également le jeu plus populaire. Djokovic et moi, Dieu merci nous avons cette rivalité. Nous tirons le meilleur l’un de l’autre », s’est réjoui Roger Federer.

Espérons que les deux hommes se retrouvent une dernière fois face à face sur un court…