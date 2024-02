Lors d’une inter­view accordée à Tages‐Anzeiger, dans laquelle son agent a ouvert la porte à l’Arabie Saoudite, Roger Federer a évoqué avec humour son rôle de père et les nouveaux « défis » auxquels il fait face notam­ment avec ses jumelles de 14 ans.

« J’essaie d’être un bon père. Ce n’est pas toujours facile, surtout avec les filles de 14 ans. Elles ont juste­ment leur propre esprit. Nous sommes une famille unie qui aime passer du temps ensemble. Mais nous devons aussi laisser les filles faire leurs propres expé­riences. J’ai l’im­pres­sion d’être un confé­ren­cier moti­va­teur à la maison. Parfois, je me dis : ‘Wow, c’était vrai­ment un bon discours, Roger !’ Et cinq minutes plus tard, rien de ce que j’avais dit n’a été fait. »