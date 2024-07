En pleine promo­tion de son docu­men­taire retra­çant ses derniers jours avant sa retraite diffusé sur Amazon Prime, Roger Federer s’est confié auprès du podcast de Trevor Noah.

Le Suisse évoque notam­ment l’avenir de ses collègues du Big 4 et, avec toujours autant de classe, ne leur souhaite que du bonheur pour la suite.

« J’espère que Djokovic conti­nuera à battre tous les records. J’espère que Murray pourra jouer malgré sa hanche et qu’il a toujours cette faim. Quant à Nadal, il savait qu’il était dans une situa­tion diffi­cile et j’es­père qu’il pourra conti­nuer à gagner autant que possible », a déclaré Roger Federer.