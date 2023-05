Alors qu’il a décliné des invi­ta­tions de plusieurs tour­nois souhai­tant orga­niser des céré­mo­nies en son honneur depuis sa retraite (comme l’Open d’Australie et Bâle, sa ville natale), Roger Federer a d’ores et déjà annoncé sa présence au Masters 1000 de Shanghai, du 4 au 15 octobre, où le circuit ATP fera son retour. Il ne jouera évidem­ment pas mais recevra le prix « Rolex Shanghai Masters Iconic Athlete ».

« Je suis très heureux d’être nommé athlète emblé­ma­tique du Rolex Shanghai Masters pour 2023. Je me souviens être venu à Shanghai pour la première fois pour l’ou­ver­ture du stade et je suis resté très ami avec Juss Event et les orga­ni­sa­teurs du tournoi. Je suis heureux de pour­suivre l’his­toire et j’ai hâte de vous voir tous en octobre », a déclaré le Suisse.