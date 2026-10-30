« Sans aucun doute, la personne avec qui je rêve­rais le plus de taper une balle est Roger Federer. Il a toujours été une source d’inspiration pour moi, sur et en dehors du court. Échanger quelques balles avec lui serait un rêve », confiait récem­ment João Fonseca.

Un rêve qui deviendra bientôt réalité pour le jeune Brésilien de 19 ans, actuel­le­ment 40e mondial. Le 5 décembre prochain, il aura en effet le privi­lège de partager le court avec le maestro suisse à l’occasion d’une exhi­bi­tion orga­nisée à São Paulo.

Organisé par On, l’équipementier de Fonseca, et une marque dont Federer est action­naire, cet événe­ment s’annonce parti­cu­liè­re­ment attendu. Il faut dire que le Brésilien suscite un engoue­ment énorme auprès des fans de son pays, tandis que la popu­la­rité de l’ancien numéro un mondial continue de traverser les géné­ra­tions et les frontières.

.@rogerfederer regresa a Sudamérica (a Brasil), para hacer una exhi­bi­ción con João Fonseca. https://t.co/O2OiXbtRPQ — Sebastián Torok (@sebatorok) October 29, 2026

Fonseca enchaî­nera une semaine plus tard avec une autre exhi­bi­tion de pres­tige. Cette fois, il retrou­vera Carlos Alcaraz à Buenos Aires, en Argentine.