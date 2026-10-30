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Federer bientôt de retour pour affronter une star actuelle du circuit !

Par
Baptiste Mulatier
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« Sans aucun doute, la personne avec qui je rêve­rais le plus de taper une balle est Roger Federer. Il a toujours été une source d’inspiration pour moi, sur et en dehors du court. Échanger quelques balles avec lui serait un rêve », confiait récem­ment João Fonseca.

Un rêve qui deviendra bientôt réalité pour le jeune Brésilien de 19 ans, actuel­le­ment 40e mondial. Le 5 décembre prochain, il aura en effet le privi­lège de partager le court avec le maestro suisse à l’occasion d’une exhi­bi­tion orga­nisée à São Paulo.

Organisé par On, l’équipementier de Fonseca, et une marque dont Federer est action­naire, cet événe­ment s’annonce parti­cu­liè­re­ment attendu. Il faut dire que le Brésilien suscite un engoue­ment énorme auprès des fans de son pays, tandis que la popu­la­rité de l’ancien numéro un mondial continue de traverser les géné­ra­tions et les frontières.

Fonseca enchaî­nera une semaine plus tard avec une autre exhi­bi­tion de pres­tige. Cette fois, il retrou­vera Carlos Alcaraz à Buenos Aires, en Argentine.

Publié le vendredi 30 octobre 2026 à 15:28

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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