« Sans aucun doute, la personne avec qui je rêverais le plus de taper une balle est Roger Federer. Il a toujours été une source d’inspiration pour moi, sur et en dehors du court. Échanger quelques balles avec lui serait un rêve », confiait récemment João Fonseca.
Un rêve qui deviendra bientôt réalité pour le jeune Brésilien de 19 ans, actuellement 40e mondial. Le 5 décembre prochain, il aura en effet le privilège de partager le court avec le maestro suisse à l’occasion d’une exhibition organisée à São Paulo.
Organisé par On, l’équipementier de Fonseca, et une marque dont Federer est actionnaire, cet événement s’annonce particulièrement attendu. Il faut dire que le Brésilien suscite un engouement énorme auprès des fans de son pays, tandis que la popularité de l’ancien numéro un mondial continue de traverser les générations et les frontières.
Fonseca enchaînera une semaine plus tard avec une autre exhibition de prestige. Cette fois, il retrouvera Carlos Alcaraz à Buenos Aires, en Argentine.
Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est naturellement tourné vers le journalisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa formation, il a collaboré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très particulière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expérience fondatrice, point de départ d’une belle aventure qui se poursuit désormais depuis six ans.