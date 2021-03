J‑3 avant le retour tant attendu du « Maestro » sur les courts. Après un dernier entraî­ne­ment ce vendredi afin de parfaire sa prépa­ra­tion, Roger Federer s’est préparé à s’en­voler pour Doha pour y effec­tuer son premier tournoi de puis plus de 13 mois. Une attente dont s’est lui‐même amusé le Suisse, écri­vant sur sa dernière story Instagram que « cela faisait long­temps [qu’il n’avait] plus eu à faire ses valises ». Espérons pour lui et tous les fans de la petite balle jaune qu’il aura encore beau­coup d’autres occasions…

Federer happy to pack again. pic.twitter.com/rSMJdZ0fQp — José Morgado (@josemorgado) March 5, 2021