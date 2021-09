Absent depuis sa défaite en quarts de finale de Wimbledon, Roger Federer n’a néan­moins rien loupé de ce qui s’est passé sur le circuit et des exploits de Novak Djokovic, passé à une victoire d’un histo­rique Grand Chelem calendaire.

Interrogé ce lundi par l’un de ses prin­ci­paux spon­sors, Mercedes‐Benz, le Suisse a tenu à rendre hommage à la saison extra­or­di­naire de Nole alors même que la ques­tion ne concer­nait pas le Serbe. Classe.

« Je suis heureux que Rod Laver soit encore en vie pour assister à tout cela et j’es­père qu’il apprécie sa semaine et son week‐end à la Laver Cup et que ce n’est pas trop érein­tant. Nous essayons toujours de le faire travailler le moins possible pour qu’il puisse passer du temps avec sa famille et ses amis et je pense qu’il y parvient. Mais c’était égale­ment agréable de le revoir à l’US Open en finale, en regar­dant Novak essayer d’égaler son Grand Chelem calen­daire et je pense qu’il est possible que cela se produise à nouveau. Nous l’avons vu avec Novak, moi‐même et Rafa, nous étions très proches, mais pour y parvenir, il faut un peu de chance et une sacrée force mentale, et c’est pour­quoi je pense que ce sera diffi­cile mais pas impos­sible. Et il faut aussi demander à Rod Laver ce qu’il en pensait, car il était assis au premier rang et regar­dait Novak jouer, mais ce que Novak a fait cette année était vrai­ment exceptionnel. »