Lors d’une récente conver­sa­tion autour de l’an­nonce de sa retraite pour la chaîne Youtube de l’ATP, Roger Federer s’est dit surpris par le contenu des messages qu’il a reçus. Alors qu’il pensait que la presse et ses fans allaient surtout retenir son héri­tage tennis­tique, le Suisse a eu la surprise de voir que c’est surtout sa person­na­lité et son aura qui avaient frappé les gens.

« Pour être tout à fait honnête, j’ai été boule­versé par toutes les belles choses qui ont été écrites à mon sujet, dont beau­coup sur ma person­na­lité et sur ma personne. Presque moins en tant que joueur de tennis, sur mon coup droit ou sur un autre aspect du jeu. Cela a été une merveilleuse surprise pour moi de décou­vrir que beau­coup de gens m’ont soutenu en raison de mon carac­tère. C’est une tour­nure un peu inat­tendue de l’his­toire. Je pensais qu’ils allaient parler de mes réali­sa­tions, de mes accom­plis­se­ments, de ce que je repré­sen­tais pour le jeu, et c’est tout. Mais c’était bien plus que ça. Cela a tota­le­ment dépassé mes attentes. »