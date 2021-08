Lors de son entre­tien accordé à Blick, Roger Federer explique que les choses ont bien changé depuis le début de sa carrière, et qu’il faut surtout savoir être patient et flexible.

« C’est dur. Avant, c’était diffé­rent. Les ques­tions étaient simples : quel est mon clas­se­ment ? Quel est mon prochain tournoi ? Aujourd’hui, c’est plus délicat : comment me sentirais‐je si je recom­men­çait à faire de l’exer­cice ? Que puis‐je réaliser ? Quels sont mes objec­tifs ? Comment puis‐je tout réunir sous un même toit avec la famille ? Que dit le reste de l’équipe ? Aujourd’hui je suis beau­coup plus clai­rau­dient qu’a­vant, l’at­ti­tude est diffé­rente. C’est vrai­ment complè­te­ment diffé­rent d’il y a dix ans »