En marge de l’exhibition organisée au Cap en Afrique du Sud, Roger Federer a donné une conférence de presse où il a été interrogé sur Rafael Nadal. Le Suisse a fait part de son admiration envers l’Espagnol et le respect qu’il a pour lui (propos relayés par puntodebreak : « C’est très agréable de dire que l’un de ses plus grands rivaux est aussi un ami. Ce n’est pas mon meilleur ami ou je ne le suis pas pour lui aussi, mais nous nous comprenons très bien. Nous aimons nous voir, nous parler et nous assurer que le tennis évolue dans la bonne direction (…) Aujourd’hui, après toutes ces années, nous savons que nous sommes dans la dernière ligne droite de notre carrière. Nous voyons ainsi la vie différemment, mais je pense que nous avons le plus grand respect l’un envers l’autre pour ce que nous avons accompli, indépendamment de tous les records qu’il bat et vice-versa. Nous sommes très heureux l’un pour l’autre. »