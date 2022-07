Interviewé par le maga­zine hollan­dais Parool, Roger Federer s’est exprimé sur sa longue période hors des courts après être revenu sur son statut de joueur de tennis ainsi que sur sa fin de carrière.

« Cela m’a donné l’oc­ca­sion de trier mes voyages de manière sélec­tive et de donner quelque chose en retour. De nombreux amis venaient toujours me voir, main­te­nant je pouvais inverser la tendance. L’itinéraire du tennis était parfois excessif, surtout qu’il fallait aussi l’or­ga­niser pour les enfants. C’est agréable de faire une pause main­te­nant, et pour eux aussi, même si les voyages leur manquent. Nous avons des amis dans le monde entier et nous avons déve­loppé des habi­tudes pour eux aussi. Cela fait quelques années que nous n’avons pas vu nos amis de New York et de Melbourne. Mais je peux dire honnê­te­ment que je suis très heureux chez moi, et que c’est un grand avan­tage pour moi de pouvoir prendre un rendez‐vous pour un mardi matin dans trois semaines. Et que je peux le faire sans que la réalité ne me rattrape. Parfois, les voyages à travers le monde nous manquent, et bien sûr le sport me manque aussi, mais j’ai aussi le senti­ment que la vie à la maison, d’une manière, disons, normale, est égale­ment bonne. »