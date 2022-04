Visiblement, Roger Federer accé­lère la cadence.

Hier soir, il a posté quelques photos de son travail en salle et le Suisse ne se ménage pas.

On sait que le processus de guérison de son genou est long mais ces images confirment que Roger fait le maximum pour revenir sachant qu’au départ l’ob­jectif non offi­cia­lisé est d’être présent à la Laver Cup qui se déroule en septembre.

Peut‐être que ce sera plus tôt ou égale­ment plus tard rien n’est réel­le­ment programmé pour le moment et il peut y avoir dans ce type de réédu­ca­tion des bonnes comme des mauvaises surprises.