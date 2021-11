Roger Federer a réalisé une inter­view vidéo avec Sky Italie pendant une petite demi‐heure ce samedi. C’est lors de cette inter­ven­tion qu’il a commenté la situa­tion liée à Peng Shuaï.

Le Suisse a aussi donné son avis sur l’avenir du jeu et fait un bilan sur la situa­tion d’au­jourd’hui : « Je pense que beau­coup de gars frappent très fort sur leurs coups droits et revers. Dans le passé, il arri­vait que vous puis­siez être plus faible sur l’un des deux coups, main­te­nant vous frappez très fort avec les deux. Je pense qu’il faut trouver le bon équi­libre mais cette tendance existe » a expliqué le Maestro.

Si on regarde le top 10, sa théorie se tient sauf peut‐être pour un joueur comme Matteo Berrettini qui pêche souvent côté revers.

Si l’on remonte plus loin dans la carrière de Roger Federer, on pense forcé­ment par exemple au Chilien Fernando Gonzales, et aussi à Richard Gasquet…