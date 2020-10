Le retour de Roger Federer sur les courts se rapproche. À l’occasion d’une conférence de presse virtuelle en collaboration avec la marque de sneakers zurichoise On pour laquelle il a présenté sa deuxième gamme de chaussures, le Suisse s’est notamment exprimé sur sa convalescence et son retour sur les courts.

« Je vais bien, ma famille va bien. C’est un long processus (après son opération du genou), ce n’est pas une amélioration de jour en jour mais plus un progrès semaine après semaine. J’ai pratiqué un peu la semaine dernière. L’année prochaine, début janvier, je serai de retour sur les courts. En attendant, je passe du temps en famille en Suisse », a déclaré Roger avant d’expliquer ce qu’il faisait de son temps libre.

« Je n’ai pas le stress des matchs »

« La dernière fois que je suis resté à la maison pendant plus de 6 semaines, c’était à l’âge de 16 ans. Être à la maison est plus relaxant, pas seulement pour moi mais aussi pour mes enfants… J’ai pu dormir un peu parce parfois que je me couche tard. Je n’ai pas le stress des matchs. J’en profite pour faire quelques randonnées ».